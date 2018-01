Il 16 Gennaio Boom Bip(USA) a Futuro Imperfetto 2.0

Bryan Charles Hollon, in arte Boom Bip (probabilmente preso da un verso della prima traccia del primo album dei A Tribe Called Quest "The boom,the bip,the boom bip,indicates to the brothers that we be on the flip tip") e' un musicista e produttore hip hop americano. Oramai attivo dal 2000,ha prodotto album usciti per Warp Records e Lex Records, lavorato con artisti del calibro di Prefuse73, Super Furry Animals, Boards of Canada,Money Mark, Four Tet, Doseone e Mogwai solo per citarne alcuni. Nelle sue registrazioni cerca sempre di lavorare con meno samples possibili,suona e registra tutti gli strumenti per riprodurre l'atmosfera ed il suono piu' naturali possibile. Ha anche realizzato alcune colonne sonore per film, l'ultima "Sun Choke" di Ben Cresciman e moltissimi remix per artisti come Amon Tobin e Lali Puna. In Italia fara' una dicina di concerti per tutto lo stivale,

da Genova a Napoli,da Bologna a Pescara.



Video:

https://www.youtube.com/ watch?v=aXPczoDhFNU

Ascolta qui:

https://www.youtube.com/ watch?v=pd8igdk6-BQ



Disponibili 50 posti a sedere, è possibile prenotare inviando un messaggio alla pagina Facebook del circolo, indicando nominativo e numero dei partecipanti.



Circolo ARCI Futuro Imperfetto 2.0 Via Bologna 26 Pescara

AVVISO ED INGRESSO RISERVATO AI SOCI