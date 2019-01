Anthony Michael D’Aloisio, grande avvocato australiano è di Sant'Eufemia a Maiella

Anthony Michael “Tony” D’aloisio è nato a Sant’Eufemia a Maiella, nella frazione di Roccacaramanico , nel 1949.

Nel 1956 i genitori di “Tony” decisero di emigrare verso l’Australia. La loro prima destinazione fu Lilydale un sobborgo di Melburne. Qui il piccolo “Tony” iniziò a studiare. Apprese da subito la nuova lingua e mostrò una straordinaria capacità d’apprendimento. Capì gli sforzi dei suoi genitori e così, dall’età di 12 anni e fino ai venti, alternò lo studio con l’aiutare nel lavoro la sua famiglia. Il padre gestiva una “bancarella” , di frutta e verdura, nel “Queen Victoria Market” di Melbourne.

Conseguì la laurea in lettere (1971) e quella in legge (1973) alla “Monash University”. Subito dopo iniziò la sua carriera legale all’Attorney-General's Department dove rimarrà per quattro anni.

Poi aprì, con due soci, uno studio legale a Camberra. Nel 1977 entrò a far parte del prestigioso studio legale Mallesons di Melbourne. Nel 1982 ne divenne socio e “managing partner” nel 1985.

Quando, nel 1987, lo studio “Melleors” si unì allo studio legale “Stephen Jaques Stone James” (di Sydney e Perth) a “Tony” D’Aloisio spettò l’incarico di “Chief Executive Partner” (amministratore delegato). Incarico che ricoprì dal 1992 al 2004.

Ha ricevuto l’ambito riconoscimento di “Australian Law Awards” (premia le eccellenze nella professione legale). Nel 2001 D'Aloisio ha ottenuto la “Centenary Medal” per "l’alto servizio verso l’Australia”.

Ha poi ricoperto e ricopre ruoli preminenti nell’ASIC (Australian Securities & Investments Commision), nell’ASX (Australian Securities Exchange), nel World Federation of Stock Exchange (Direttore), Board of Taxation, International Legal Services Advisory Council e della Globalisation of Legal Services Committee. Oltre a esercitare la professione di avvocato, D'Aloisio ha ricoperto diverse posizioni manageriali e commerciali all'interno di “Malleson”, grazie alla sua approfondita conoscenza dei mercati legali di Hong Kong e Cina, Tailandia, Taiwan, Indonesia, Singapore, Malesia, Stati Uniti e Regno Unito.

Le sue principali aree di pratica sono fusioni e acquisizioni, fiscalità e pratiche commerciali, commercio internazionale e investimenti. Tony D'Aloisio è stato, naturalmente, inserito tra i “ Prominent Monash Alumnus Archived” delle sua Università.

Ha sposato Ilana Atlas, anche lei avvocato, con una vasta esperienza nel mondo degli affari dove ricopre incarichi direttivi nelle più note aziende australiane.