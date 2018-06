Gratis per i nostri lettori 30 biglietti per vedere 'Sposami, stupido'

Vuoi andare gratis al cinema martedì 12 giugno alle 20:30 al The Space di Montesilvano per vedere l'anteprima del film campione di incassi in Francia "Sposami, stupido!"?

Grazie alla partnership stretta tra Cittanet e Blu & Blu Network avrai la possibilità di prenotare il tuo biglietto gratuito (ci sono a disposizione 30 biglietti per due persone per un totale di 60 posti) per vedere in anteprima la divertente commedia degli equivoci diretta da Tarek Boudali, protagonista di grandi successi tra cui Babysitting, che uscirà poi nelle sale il 20 giugno.

Come detto il film uscirà nelle sale il 20 giugno e da oggi, per i nostri lettori, sono a disposizione 30 biglietti gratuiti per vedere l'anteprima del film martedì 12 giugno.

Il film

Una sveglia che non suona può far perdere un visto: è così che Yassine, da poco trasferitosi a Parigi dal Marocco per studiare architettura, si addormenta da studente modello e si risveglia da immigrato illegale in Francia.

Dopo aver tentato l'impossibile resta un'unica soluzione: sposare il suo migliore amico. Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare su di loro per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa...

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e riceverai subito la conferma dei posti liberi. Non aspettare l'ultimo momento, i 30 biglietti potrebbe finire molto prima!

Verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, poi clicca sul pulsante FAI LOGIN E PARTECIPA ed inserisci i tuoi dati.

Il trailer