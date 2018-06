Ricordate lo spot di Oro Saiwa? Un'opportunità unica che potrebbe ripetersi

Siamo nel 2016 e Vasto è scelta per una pubblicità che verrà riprodotto in tutte le emittenti televisive nazionali.

Se dico Oro Saiwa ti viene in mente qualcosa?

Vasto diventa un set per uno spot nazionale.

Trepidazione, fermento, attese, la felicità di fare qualcosa di importante, anche per un solo giorno. Quella mattina, i vastesi e non, escono dalle loro case, in pigiama, cuffia da notte e sciarpa, vestaglie e pile. Chi ha una caffettiera in mano, chi la frutta, fiori e tè.

Donne, uomini e bambini tutti insieme riuniti in una grande tavolata: luci, telecamere, il palcoscenico è pronto.

CIAK SI GIRA!

Un evento molto importante per la nostra zona, un'occasione che forse può ripetersi...

Cittanet e Leone Balduzzi presentano il corso: la regia secondo Leone.

Il corso si svolgerà a San Salvo,il 21 e 22 giugno: tutte le piccole curisità, i meccanismi, gli accorgimenti, tutto sulla regia.

Leone nasce proprio a San Salvo, e fin subito mostra il suo genio creativo: diventa un regista dal calibro nazionale, un Director, un Photographer.

Crea la sua squadra di serie A, K48, un magazine C41, diventa insegnate dell'Università di Comunicazione della IULM.

I suoi video, le sue foto riescono a colpire l'attimo, a cogliere l'emozione, il momento: il pubblico raccoglie il pathos che vive insieme al protagonista.

Immagini, parole, musiche, tutto miscelato insieme per creare una storia.

E tutto questo sarà presente nelle due giornate, 21 e 22 giugno, che potrete passare con Leone: toccherete con mano la genialità, l'estro, come far diventare diventare le cose più banali, uniche!

