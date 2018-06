Comunicarecon: rivivi con noi la giornata da 0 a WordPress

Come utilizzare una delle piattaforme più utilizzate dai blogger? Vi dico solo che non servono conoscenze di HTML, basta soltanto tanto impegno e una giusta guida.

Francesco Spina, di Cittanet, ha realizzato questo corso base per capire come utilizzare WordPress: da 0 a WordPress.

L’ultimo corso di #Comunicarecon, da 0 a WordPress, si è concluso venerdì scorso.

Un seguito davvero interessato per quel mondo che sembra tanto tecnico, troppo lontano da noi. In realtà, con la giusta guida, tutto è possibile!

Si inizia con Francesco Spina dalle ore 9 e si parte subito a bomba: cos’è un blog?

Si passa, quindi, ad una delle piattaforme più amate dai blogger: WordPress.

Il domandone per iniziare: come acquistare un dominio? Cos’è un dominio?

Una lunga spiegazione su dove e perchè acquistarlo, quanto costa, le modalità giuste da seguire. Senza il dominio, non si può partire.

Secondo punto fondamentale: la differenza tra il servizio gratuito di WordPress e quello a pagamento.

Da li una lunga spiegazione fatta di domande, di curiosità, di discussioni su come utilizzare il pannello di amministrazione.

Spulciato dall’inizio alla fine, da come inserire un articolo, le immagini, come inserire delle nuove pagine, la differenza tra pagine e articoli, i Widget e Plugin, il servizio archivio, l’e-commerce, i template, tutto e di più. Domande pratiche su problemi che si potrebbero incontrare, esempi pratici dei blog partecipanti al corso.

Un mondo inesplorato che è stato studiato nel minimo dettaglio, per rendere tutti i partecipanti autonomi nel gestire la propria piattaforma e, quindi, il proprio blog.