Ferri Costruzioni: DESIGN, ECO-TECNOLOGIA E SICUREZZA!

Un nuovo stile, nuovi concetti abitativi, materiali sempre più innovativi ma anche tanta passione e tradizione, contraddistinguono le realizzazioni della società immobiliare a Cappelle sul Tavo, la “Ferri Costruzioni“ .

Il Geometra Lorenzo Ferri, amministratore dell’azienda, ci parla di questa nuova avventura:

Come nasce il "Complesso Immobiliare Kilometro Lanciato"?

Volevamo un progetto d’impatto in una posizione strategica e questo progetto lo era. Il “Kilometro Lanciato” prende il nome dalla entusiasmante corsa automobilistica del circuito di Pescara, la Coppa Acerbo. Questo circuito attraversava l’intero paese di Cappelle sul Tavo con le sue curve ampie e strette che attiravano l’interesse di tutta la comunità. Da Cappelle le auto prendevano la direzione del mare attraverso il “Chilometro Lanciato”, dove le autovetture prendevano velocità altissime. Nel 1950 Juan Manuel Fangio raggiunse i 311,314 km/h. Il complesso immobiliare è proprio all’inizio di questo chilometro lanciato. . . Come potevo non dedicare questo progetto a questa storica ed importante competizione?

Dove è situato questo complesso immobiliare?

Il Kilometro Lanciato sorge, appunto, in via Vestina a Mare, appena dopo il ponte dell’autostrada A14 che divide Montesilvano da Cappelle sul Tavo. Le prime consegne ci saranno a Dicembre 2018.

In quale modo si potrebbe dare una nuova impronta al modo di costruire a Cappelle sul Tavo?

Sicuramente puntando tutto sulla qualità e sulla innovazione. Noi ci stiamo provando, infatti tutti gli appartamenti del complesso immobiliare Kilometro Lanciato hanno la classe energetica A4, realizzati con i migliori materiali. Inoltre proponiamo tecnologie abitative che guardano al futuro e che difficilmente troverete in altri complessi in questa area geografica.

Quali innovazioni ci saranno nel nuovo complesso residenziale?

Il fiore all’occhiello della tecnologia installata in questi appartamenti è il sistema EHS Samsung, l’Eco Heating Samsung è un sistema di riscaldamento e raffreddamento ecosostenibile per la climatizzazione di tutto l’immobile.

Abbiamo puntato sulle pompe di calore che hanno un rendimento molto superiore alle normali caldaie, abbinate all’impianto fotovoltaico personale garantiscono un risparmio sostanzioso sulla bolletta. La pompa di calore gestisce l’impianto a pavimento, che restituisce un confort superiore al normale utilizzo dei radiatori.

Per evitare le muffe abbiamo installato in ogni appartamento la ventilazione meccanica controllota.

Il nostro fabbricato è costruito secondo le ultime normative antisismiche in vigore. Tutte le tecnologie installate nei nostri appartamenti possono essere comandabili a distanza attraverso un’applicazione del telefonino. Soprattutto i giovani sono entusiasti di queste tecnologie e le prenotazioni ci stanno dando ragione.

La progettazione è molto importante nella vostra azienda?

Avere uno studio di progettazione all’interno della nostra organizzazione, che segue i lavori dall’idea iniziale fino alla completa realizzazione dell’opera, è un vantaggio ed un’opportunità in più per i clienti che sono sempre più preparati ed esigenti.

Per scoprire i dettagli dell'offerta in corso CLICCA QUI oppure chiamaci.

Ufficio vendite:

presso il cantiere in Via Vestina a Mare a Cappelle sul Tavo,

Per info:

e-mail info@ferricostruzioni.it

mobile 392.9433632 | 392.9242577