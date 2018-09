Gratis per i nostri lettori 40 biglietti per l'anteprima della divertente commedia 'Tutti in piedi'

Vuoi andare gratis al cinema martedì 18 settembre alle 20:30 al Centro Arca di Villa Raspa per vedere l'anteprima della nuova divertente commedia francese "Tutti in piedi"?

Grazie alla partnership stretta tra Cittanet e Blu & Blu Network avrai la possibilità di prenotare il tuo biglietto gratuito (ci sono a disposizione 40 biglietti per due persone per un totale di 80 posti) per vedere in anteprima la divertente commedia di FRANCK DUBOSC.

Il film uscirà nelle sale il 27 settembre e da oggi, per i nostri lettori, sono a disposizione 40 biglietti gratuiti per vedere l'anteprima del film martedì 18 settembre.

Il film

Jocelyn (Franck Dubosc) è un uomo d'affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento.

L'equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence (Alexandra Lamy) che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso.

È allora che, in bilico sull'esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e riceverai subito la conferma dei posti liberi. Non aspettare l'ultimo momento, i 40 biglietti potrebbero finire molto prima!

Verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, poi clicca sul pulsante FAI LOGIN E PARTECIPA ed inserisci i tuoi dati.

Il trailer