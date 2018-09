"Manchi solo tu!", la campagna abbonamenti dell'Unibasket

Inizia ufficialmente la prima campagna abbonamenti della storia dell'Unibasket e coinvolge in un sistema tutto nuovo sia la serie B pescarese che la C Gold che giocherà a Lanciano. Un progetto tutto nuovo che unirà tutti i territori di riferimento del sodalizio attorno al claim "Manchi solo tu!", che sta comparendo sui manifesti in entrambe le città.

"Manchi solo tu!" vuole invitare tutti i cittadini a sostenere anche fisicamente la propria squadra, approfittando della possibilità di stare a strettissimo contatto con i propri beniamini seguendo le partite dal vivo al palazzetto. Oggi e domani, in coincidenza del 1° TrofeoUnibasket che si giocherà a Pescara contro squadre di A2 e serie B, ci sarà subito un'occasione per acquistare l'abbonamento e approfittare della prima promozione dedicata agli abbonati, che non pagheranno il biglietto d'ingresso per il torneo.

La grande novità dell'abbonamento Unibasket riguarda la possibilità di acquistare un tagliando che ha validità sia per le partite casalinghe dell'Unibasket Pescara sia per quelle dell'Unibasket Lanciano. I tifosi del sodalizio potranno seguire entrambe le squadre (la squadra frentana giocherà le sue gare il sabato pomeriggio, la squadra adriatica invece la domenica) e scegliere indifferentemente quale match seguire.

L'abbonamento intero costa 90 euro e quello ridotto ne costa 45. Questa riduzione si applica ai nati nelle annate dal 1998 al 2002.

I nati dal 2003 in poi entrano gratis in entrambi i palazzetti. Tutti i tesserati dell'Unibasket avranno libero accesso alle partite di tutte e due le squadre.

Due nuove opzioni: "Un posto per te", con cui gli abbonati possono ricevere, con 10 euro in più, il posto riservato per tutta la stagione e "Scommettiamo che", promozione che, con 10 euro in più, permette di provare a indovinare la posizione finale della squadra che gioca la serie B alla fine della regular season. Chi azzeccherà il pronostico avrà in regalo l'abbonamento per il prossimo anno.

Una promozione ad hoc anche per gli "Amici della Pallacanestro Pescara": i tesserati dell'anno scorso potranno acquistare un singolo abbonamento al prezzo associato di 70 euro. Il prezzo comprende già la possibilità di avere un posto riservato al palazzetto. Stessa formula per i nuovi associati, al prezzo di 80 euro. Una significativa promozione per un'organizzazione che tanto ha fatto lo scorso anno per sostenere gli sforzi della dirigenza pescarese e che sicuramente ripeterà l'impegno nell'immediato futuro.

A Pescara sarà possibile acquistare l'abbonamento nelle seguenti attività commerciali:

Bar Ideale,via Battisti,44

Edicola della Pineta ,via D'Annunzio,54

Edicola Buccella,lungomare Matteotti,3

Edicola Franco Fino,via Gobetti,174

Edicola Lorenzo Zarabla,viale Bovio,90

Edicola Rotondo,via Benedetto Croce,134

Edicola Fratini,viale Regina Margherita,37

Edicola Sigismondi,via Carducci angolo Corso Umberto

Edicola Masciovecchio, stazione centrale

Edicola MTC, stazione centrale

Edicola Colle Madonna, largo Madonna

All'interno della stazione centrale, Masciovecchio e MTC

Primo appuntamento, dunque, oggi 22 settembre al Pala Aterno Gas&Power di Pescara per il Torneo Unibasket.. manchi solo tu!