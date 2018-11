Gratis per i nostri lettori 40 biglietti per l'anteprima di 'Conta su di me'

Vuoi andare gratis al cinema martedì 13 novembre alle 20:30 al Centro Arca di Villa Raspa per vedere l'anteprima del film "Conta su di me"?

Grazie alla partnership stretta tra Cittanet e Blu & Blu Network avrai la possibilità di prenotare il tuo biglietto gratuito (ci sono a disposizione 40 biglietti per due persone per un totale di 80 posti) per vedere in anteprima la commovente avventura di Daniel Meyer e Lars Amend.

Il film uscirà nelle sale il 22 novembre e da oggi, per i nostri lettori, sono a disposizione 40 biglietti gratuiti per vedere l'anteprima del film martedì che ci sarà il martedì prossimo 13 novembre.

Il film

Tratto da una bellissima storia vera, il film racconta l’incontro tra Lenny (Elyas M’Barek), un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, e David (Philip Noah Schwarz), un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca, la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie e la cui aspettativa di vita è incerta.

Il papà di Lenny (Uwe Preuss), famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli, che lo aiuterà a realizzare prima che sia troppo tardi.

Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente in ogni suo singolo momento.

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e riceverai subito la conferma dei posti liberi. Non aspettare l'ultimo momento, i 40 biglietti potrebbero finire molto prima!

Verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, poi clicca sul pulsante FAI LOGIN E PARTECIPA ed inserisci i tuoi dati.

Il trailer