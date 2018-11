Gratis per i nostri lettori 40 biglietti per l'anteprima di 'Il testimone Invisibile'

Vuoi andare gratis al cinema mercoledì prossimo 5 dicembre alle 20:30 al Centro Arca di Villa Raspa per vedere l'anteprima del film "Il testimone Invisibile"?

Grazie alla partnership stretta tra Cittanet e Blu & Blu Network avrai la possibilità di prenotare il tuo biglietto gratuito (ci sono a disposizione 40 biglietti per due persone per un totale di 80 posti) per vedere in anteprima il nuovo film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato.

Il film uscirà nelle sale il 13 dicembre e da oggi, per i nostri lettori, sono a disposizione 40 biglietti gratuiti per vedere l'anteprima del film che ci sarà mercoledì 5 dicembre.

Il film

Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone).

Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa. L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza.

Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e riceverai subito la conferma dei posti liberi. Non aspettare l'ultimo momento, i 40 biglietti potrebbero finire molto prima!

Verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, poi clicca sul pulsante FAI LOGIN E PARTECIPA ed inserisci i tuoi dati.

Il trailer