Kids tech garden, a Pescara nasce la scuole di coding e robotica per bambini

Venerdì 1 Febbraio a partire dalle ore 18:00 si terrà l’Open Day di presentazione KIDS TECH GARDEN.

Per la prima volta a Pescara un corso di Coding e Robotica dedicato completamente a bambini di età compresa tra 7 e 11 anni.

Un’occasione unica per confrontarsi con la didattica multidisciplinare, per preparare i nostri figli al futuro.

L’iniziativa è stata nata dalla collaborazione tra l’Istituto di formazione professionale INFOBASIC e la Startup pescarese STEM@IT, che si occupa della divulgazione tecnologica rivolta ai minori.

STEM@IT si propone come referente territoriale per l’attivazione di progettualità di creatività digitale e/o a supporto dell’offerta formativa delle scuole pubbliche e private.

La mission è lanciare un innovativo curriculum STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics) tra i giovani attraverso tecnologie e metodologie all’avanguardia con insegnanti esperti e competenti, ed un forte impegno al raggiungimento del nostro core-value: imparare per tutta la vita.

Il corso ha una durata totale di 32 ore, suddivise in 16 appuntamenti da 2 ore. Le lezioni si terranno il Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a partire da Venerdì 8 Febbraio.

Le discipline scelte per questo percorso, verranno alternate settimana per settimana seguendo un ordine ben preciso. Gli argomenti principali saranno 4: Coding e pensiero computazionale, Robotica educativa, Stampa 3D, Digital Design.

Grazie ad un approccio Learning by Doing i ragazzi verranno coinvolti in attività che stimolano la creatività e l’ingegno.

La partnership con l’Istituto Infobasic è stata fortemente voluta per via dell’alta qualità dell’offerta formativa proposta agli studenti. Non è un partner casuale, ma è tra le realtà più innovative del territorio Abruzzese, in ambito formazione.



L’Istituto Infobasic è un ente di Alta Formazione, nato nel 1999, specializzato nel campo dell’informatica e dell’ICT accreditato dalla Regione Abruzzo per l’Orientamento, la Formazione Continua e la Formazione Superiore

Per info e prenotazioni:

mob: 3291375521 (CLICCA PER CHIAMARE ORA)

mail: info@stematit.com

web: http://www.stematit.com - https://www.istitutoinfobasic.it - https://www.forbotika.it