Sabato Radja Nainggolan a Pescara

Sabato 8 giugno 2019, alle ore 17.00 in via Roma 40 a Pescara, ci sarà l’inaugurazione della nuova boutique “Eight Pescara”.

Un’avventura targata Mohamed “Momo” Fofanà e Cosmo Palumbo. I due calciatori hanno deciso di aprire un negozio di abbigliamento maschile nel capoluogo dannunziano. Una scommessa per entrambi, visto il loro background da calciatori che è ben lontano dal mondo imprenditoriale.

Eight Pescara sarà un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di moda. Abbigliamento all’ultimo grido con uno straordinario senso per l’estetica e per il gusto.

In occasione dell’inaugurazione saranno presenti tanti ospiti del mondo dello spettacolo e del calcio. Il primo a confermare la sua presenza è stato il calciatore dell’Inter, Radja Nainggolan amico di Fofanà.

Eight Pescara prenderà vita sabato 08 giugno alle ore 17.00. Sarà una grande festa.