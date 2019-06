Vucica vucica! Domenica sera tutti a Rostelle and co Pineta per giocare alla tombola abruzzese

Maurizio Febo, imprenditore pescarese nonché socio del locale Rostelle and Co., organizza un evento esclusivo con i personaggi più iconici dell’Abruzzo per presentare Vucica, la tombola abruzzese (link all’evento: http://bit.ly/vucica-anteprima.

Vucica è una versione “personalizzata” della tombola, la prima e unica nel suo genere, in cui ogni numero corrisponde ad un simbolo folkloristico della nostra regione. Il nome deriva dal dialetto “vucicare”, che indica l’atto di mischiare prima di estrarre un numero per la tombola.

Vucica nasce da un’ispirazione improvvisa in una notte di Natale tra torroni, panettoni e caciunitt’. L’obiettivo è semplice e genuino: rendere il gioco della tombola un’allegra sequenza di abruzzesità, evitando una monotona estrazione di numeri che tutti conosciamo fin troppo bene. Per creare una tombola abruzzese degna di questo nome, abbiamo ricercato e studiato per mesi i simboli della nostra regione, dalla tradizione gastronomica ai tormentoni più recenti. Ogni numero estratto, così, diventa un pretesto per una battuta, un proverbio o una inflessione dialettale: il divertimento è assicurato. Proprio per questo motivo abbiamo organizzato l’evento di domenica prossima: per dare la possibilità a tutti di provare l’atmosfera della Vucica, in un ambiente informale e con un tomboliere d’eccezione, Marco Papa.

Vucica, la Tombola Abruzzese sarà presentata (e giocata) per la prima volta durante l’evento sopracitato, che si terrà questa domenica 16 giugno 2019, a partire dalle 20.30, presso Rostelle and Co. Pineta, Piazza le Laudi 11, Pescara.

Si inizierà con una cena a base di arrosticini, per poi procedere con un giro di tombola guidato da sua eminenza Marco Papa. Saranno presenti anche altri personaggi di spicco abruzzesi come il senatore Antonio Razzi, Fabrizio Ferri (l’abruzzese a Masterchef) e tanti altri, annunciati tramite i social di Vucica (@latombolabruzzese su Instagram).

È possibile iscriversi all’evento tramite il seguente link: http://bit.ly/vucica-anteprima