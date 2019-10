Al cinema gratis, ecco 150 posti per l'anteprima di LE MANS ’66 - LA GRANDE SFIDA

Vuoi andare gratis al cinema lunedì 11 novembre alle 20:30 per vedere l'anteprima del film "Le Mans '66 - La Grande Sfida"?

Abbiamo a disposizione per voi 75 biglietti (totale 150 posti) in questi cinema:

25 biglietti al MULTIPLEX ARCA di Spoltore

al di Spoltore 25 biglietti al THE SPACE di Montesilvano

al di Montesilvano 25 biglietti al MOVIELAND di Chieti

Da oggi fino al 10 novembre vi regaliamo la possibilità di prenotare i vostri posti gratuiti per vedere in anteprima il nuovo film della 20th Century Fox con Matt Damon e Christian Bale.

Il film

C’è un momento in cui a 7. 000 giri al minuto tutto svanisce.La macchina diventa senza peso. Scompare.Resta un corpo che attraversa lo spazio e il tempo.È a 7.000 giri al minuto che l’incontri. È là che ti aspetta.

Nel 1959 Carroll Shelby (Matt Damon) è all’apice del successo, dopo avere vinto la più difficile fra le gare, la 24 Ore di Le Mans. Ma il trionfo è presto seguito da una notizia devastante: i dottori comunicano all’intrepido texano che, a causa di una grave patologiacardiaca, non potrà mai più correre. Shelby è un uomo dalle risorse illimitate e si reinventa un lavoro come progettista e venditore di automobili in un magazzino di Venice Beach, con un team di ingegneri e meccanici di cui fa parte l’irascibile collaudatore Ken Miles (Christian Bale). Miles, premiato pilota britannico e devoto padre di famiglia, è un asso del volante, ma è anche brusco nei modi, arrogante e poco incline al compromesso.

Quando le vetture di Shelby ottengono a Le Mans un ottimo piazzamento alle spalle del venerabile Enzo Ferrari, la Ford Motor Company ingaggia il giovane visionario e impulsivo per progettare una macchina da corsa rivoluzionaria, in grado di battere la Ferrari sul difficilissimo circuito francese. Decisi ad avere la meglio contro tutto e tutti, Shelby, Miles e il loro team eterogeneo e poco organizzato combattono le ingerenze della casa automobilistica, le leggi della fisica e i loro demoni personali, riuscendo a sviluppare un veicolo straordinario, capace di sbaragliare tutti gli altri concorrenti. Ma alla fine gli sforzi instancabili esigeranno un pesante tributo da questi uomini coraggiosi, che pagheranno la vittoria a caro prezzo.

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e cliccare su CONFERMA/SUBMIT. Ricorda potrai prenotare i biglietti fino al 10 novembre ma non aspettare l'ultimo momento, i 75 biglietti potrebbero finire presto!

Clicca sui pulsanti in basso e verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, inserisci i tuoi dati e poi clicca sul pulsante CONFERMA/SUBMIT.

Il trailer