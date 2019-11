Sabato 16 e domenica 17 novembre la festa è alle Porte

Il Centro Commerciale Auchan Pescara cambia nome e diventa Porte di Pescara: un rinnovamento che rende il Centro ancora più gradevole e accogliente, sempre più un punto di riferimento per lo shopping dei pescaresi. Il nuovo Porte di Pescara è più bello, trasformato nella facciata, nelle pareti enei pavimenti con splendidi colori che si ispirano al territorio pescarese. Anche i bagni sono stati ristrutturati per offrire ancora più comfort ai visitatori. Ci sono novità per i bambini con l’apertura di Villa Bebè, il negozio dell’infanzia con giochi, abbigliamento e prodotti premaman. E sempre più servizi dedicati alle famiglie comeil fasciatoio, l’area relax e l’area bimbi custodita.

Porte di Pescara è ora anche più facile da raggiungere grazie alla nuova pista ciclabilein corso di realizzazione che lo collega con il centro città: un bel modo per recarsi a fare shopping senza inquinare, con una bella e salutare pedalata.

Per festeggiare tutte queste novità, il Centro ospita sabato 16 e domenica 17 novembre il Festival degli artisti di strada. Dalle 16.30 alle 19.30 la Galleria si riempirà di musica, spettacoli, acrobazie, trampolieri e giocolieri. Ci saranno anche la parata delle star, con i sosia dei grandi artisti di tutti i tempi,e altri spettacoli a sorpresa.E per ingolosire ancora di più i visitatori, una squisita degustazione di porchetta. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Porte di Pescara si trovain via Tiburtina Valeria 386, di fianco all’aeroporto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.pescara.gallerieauchan.it e sulla pagina Facebook Centro Commerciale Porte di Pescara.