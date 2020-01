Al cinema gratis, ecco 100 posti per l'anteprima di 'Figli' con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea

Vuoi andare gratis al cinema lunedì prossimo 20 gennaio alle 18:00 al cinema Multiplex Arca a Villa Raspa di Spoltore per vedere l'anteprima del film "Figli"?

Da oggi ti regaliamo la possibilità di prenotare i tuoi posti gratuiti (ci sono a disposizione 50 biglietti per due persone per un totale di 100 posti) per vedere in anteprima la nuova commedia di Mattia Torre con con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

Il film

I figli ti invecchiano, ma d'altra parte il tuo cuore non è mai stato così grande.

Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice. L'arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici.

Nonni stravaganti, amici sull'orlo di una crisi di nervi e improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto.

Tra l'istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e riceverai subito la conferma dei posti liberi. Ricorda potrai prenotare i biglietti fino al 19 mattina ma non aspettare l'ultimo momento, i 50 biglietti potrebbero finire presto!

Clicca sui pulsanti in basso e verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, poi clicca sul pulsante REGISTRATI e inserisci i tuoi dati.

Il trailer