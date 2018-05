Entro maggio Montesilvano avrà il suo primo centro di raccolta differenziata

«Entro un mese inaugureremo ufficialmente il primo centro di raccolta di Montesilvano». Lo annuncia il sindaco Francesco Maragno, questa mattina in sopralluogo insieme all'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli, nell'area di via Inn dove la ditta è già al lavoro per realizzare l'opera.

«Il centro di raccolta - spiega ancora il sindaco - è un ulteriore tassello nell'importante percorso, condotto insieme a Formula Ambiente, che abbiamo avviato per rendere Montesilvano una città attenta all'ambiente e alle buone pratiche in materia di rifiuti. Il centro di raccolta permetterà agli utenti di conferire ingombranti e altri rifiuti, portandoli direttamente sul posto. Vogliamo dare ai nostri cittadini tutti gli strumenti utili per fare una raccolta differenziata scrupolosa e rendere insieme a noi la città sempre più bella e sostenibile».

«Nell'area di via Inn - spiega l'assessore Cilli - verranno collocati un box accettazione, quattro cassoni per il conferimento di potature, ingombranti, inerti e vetro e due box raee e pericolosi. Questo sarà solo il primo dei centri di raccolta che intendiamo realizzare sul territorio. Entro la fine dell'anno vogliamo collocare un centro del riuso e poi successivamente realizzare un ulteriore centro di raccolta. Con questi centri di raccolta, insieme all'isola ecologica go –go stazionario che abbiamo già posizionato su via Aldo Moro, i cittadini possono conferire i rifiuti quando più ritengono opportuno».

Intanto prosegue anche il percorso di estensione della raccolta porta a porta nella zona di via Livenza. Sono quindi tre le aree della città servite con la raccolta spinta. Montesilvano Colle anche a maggio ha confermato l'eccellente percentuale di differenziata che supera il 75%. Le zone del PP1 e di via Livenza hanno raggiunto il 64,68%.