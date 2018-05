I bambini delle scuole dell'infanzia Dezio e De Zelis di Montesilvano a lezione i raccolta differenziata

Prosegue il percorso di educazione ambientale promosso dal Comune di Montesilvano in collaborazione con Formula Ambiente. Dopo l'arrivo di Scombussolo, il ludo bus pieno di giochi e attività per il riuso e il riutilizzo che lunedì e martedì ha stazionato in piazza Diaz, questa mattina sono stati promossi alcuni incontri ludico - didattici con gli alunni delle scuole dell'infanzia De Zelis della Troiano Delfico e Gen. Giuseppe Dezio dell'istituto comprensivo Villa Verrocchio in via Adda.

Con l'aiuto di due simpatici clown i bambini hanno imparato come differenziare i rifiuti.