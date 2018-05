Cura del verde. Iniziati gli sfalci in tutto il territorio di Montesilvano

Hanno preso il via gli interventi di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale.

La città è stata divisa in tre zone:

«Nelle scorse settimane - ricorda l'assessore al verde pubblico, Ernesto De Vincentiis - è stato assegnato un incarico temporaneo per interventi che hanno riguardato soprattutto scuole, parchi e giardini. Ora che sono concluse tutte le procedure per l'affidamento stagionale, le tre ditte risultate assegnatarie, ciascuna con due squadre, hanno cominciato il loro lavoro. Nello specifico nel lotto 1 gli interventi sono iniziati dalla zona di via Aldo Moro, vicino Porto Allegro; il lotto 2 dall'incrocio di via Vestina con via Cavallotti e il terzo lotto dal centro città fino a via Chiarini. Un'altra squadra comunale, che si aggiunge a quelle delle 3 ditte, - specifica De Vincentiis - è al lavoro lungo un tratto della riviera. E' molto importante che anche i privati facciano la loro parte, eseguendo gli sfalci nelle aree di loro proprietà così da garantire il decoro urbano di tutta la città. Nel nostro Comune è in vigore un'ordinanza che risale al maggio 2013 e che impone ai proprietari o conduttori di terreni ricadenti nelle aree urbane del territorio di procedere a propria cura e spese al taglio costante della vegetazione incolta».