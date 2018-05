Balneazione, a Montesilvano i dati di maggio sono eccellenti. Ecco tutti i dati

«Anche il mese di maggio consegna a Montesilvano risultati eccellenti per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione. Così come ad aprile e da ben 7 anni, i campionamenti eseguiti mensilmente dall'Arta hanno registrato valori ben al di sotto dei limiti in tutti i 4 punti di prelievo».

A dirlo è l'assessore al turismo Ernesto De Vincentiis.

Nello specifico, per quanto riguarda i valori di Enterococchi, che non devono superare 200 UFC/100 ml:

in merito al valore di escherichia coli, che non deve superare 500 MPN/100 ml:

«La ottima qualità del nostro mare - dichiara l'assessore al turismo Ernesto De Vincetiis - è ormai pienamente assodata. Le acque eccellenti nonché l'efficienza dei servizi di accoglienza turistica alberghiera e balneare rendono Montesilvano meta perfetta per le vacanze in famiglia. Nei giorni scorsi abbiamo anche proceduto a una nuova opera di pulizia delle spiagge, che già avevamo effettuato alcune settimane fa, ma che si è resa necessaria a causa delle piogge della settimana scorsa, così da preparare la città alla stagione estiva. Stiamo completando l'offerta eventi per la prossima stagione per animare le serate per villeggianti e residenti. Come sempre chiuderemo il lungomare la sera, creando quella ampia isola pedonale che tanto è apprezzata da montesilvanesi e turisti e che permette di vivere la riviera in piena sicurezza e libertà. La riqualificazione di via Maresca che ormai sta per concludersi è la ciliegina sulla torta».