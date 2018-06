Attiva potenzia il parco mezzi. Sono operativi due nuovi aspiratori

Operativi da giorni i due nuovi mezzi acquistati da Attiva per restituire decoro e dignità alle aiuole e ai marciapiedi cittadini.

"Con questi due mezzi potremo agire più agevolmente sugli spazi verdi e lungo i marciapiedi dove vengono abbandonati piccoli e anche grandi rifiuti, soprattutto d'estate e nei periodi in cui la città è maggiormente frequentata – così l'assessore al Decoro Urbano Paola Marchegiani– Al fine di intervenire prontamente e anche per rispondere alle segnalazioni che ci arrivano da parte dei cittadini e dei commercianti, Attiva si è dotata di due aspiratori manuali di ultima generazione, che sono operativi ogni mattina nel quadrilatero del centro cittadino maggiormente interessato dalla presenza di passanti, avventori, turisti, specie a ridosso degli eventi. Il particolare bocchettone di cui gli aspiratori sono dotati consente di liberare immediatamente le aiuole e i marciapiedi da cartacce, cicche, bottiglie, deiezioni canine e gli atri rifiuti che vi vengono abbandonati nonostante la presenza sia dei cestini e dei cassonetti, sia dei raccoglitori per i mozziconi di sigarette, che alcuni sembrano ignorare.

Al fine di restituire decoro agli spazi comuni, l'Amministrazione ha da tempo aperto le porte alla possibilità a cittadini, associazioni ed enti di prendersi cura delle aiuole e di piccole aree verdi su tutto il territorio, in questo modo promuovendo un semplice istituto di partecipazione attiva e la tutela della cosa pubblica, con il fine anche di scoraggiare comportamenti che danneggiano lo stato dei luoghi pubblici. In accordo con i commercianti enfatizzeremo queste azioni, concordando eventi con associazioni e volontari, così com'è già avvenuto nei mesi scorsi e avviando una vera e propria campagna di sensibilizzazione in tal senso a cui vogliamo dare seguito.

Per quanto riguarda l'operatività dei due speciali strumenti, ecco le vie dove il servizio è già iniziato. Centro lato nord: Corso Umberto, Piazza Sacro Cuore lato giornalaio, via Piave, Piazza Salotto, galleria di Piazza Salotto lato via Mazzini, via Cesare Battisti tratto pedonale e Piazza Muzii, controllo cassonetti via regina Elena incrocio con via Mazzini, via regina Margherita da via Muzii a Piazza Salotto, via Regina Elena incrocio con via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele da Piazza della Repubblica a via Mazzini. Centro lato sud: via Roma, via Trento, via Sulmona, via Fiume, via Milano tratto ztl, Piazza Primo Maggio (giardini), galleria di Piazza Salotto (lato Elefante), via Parini, via Amendola, via Campanella, postazione via Carducci angolo via Parini, Corso Vittorio Emanuele tratto pedonale, ancora via Parini via Carducci via Gramsci di fronte a Berardo, via Firenze nel tratto pedonale, via Nicola Fabrizi, Piazza Sacro cuore lato chiesa.

Se tutti quanti insieme ci diamo da fare, i cittadini facendo buone pratiche, le associazioni promuovendo un ruolo di sensibilizzazione e Attiva continuando il suo lavoro, riusciremo ad avere una città più pulita più a lungo".