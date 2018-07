L'incompetenza degli operatori addetti alla potatura degli alberi di Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Italia Nostra e le Associazioni riunite nel Comitato "Salviamo gli alberi" denunciano ancora una volta la incompetenza degli operatori addetti alla potatura degli alberi nel territorio del Comune di Pescara.

Infatti, questa mattina, quasi a sfregio, proprio davanti alla sede della sezione pescarese dell'Associazione in via Milite Ignoto, alcuni operai senza la presenza di tecnici comunali, competenti in materia, hanno provveduto a distruggere le folte chiome di lecci presenti sui marciapiedi, lasciando solo poche foglie sui rami lunghi.

Si chiede, pertanto, un intervento immediato ed urgente delle SS.LL. allo scopo di evitare un ulteriore scempio del verde pubblico cittadino.