Domani 200 studenti sulle strade di Pescara per il progetto 'Auà!... ma chi sti fà?'

Domani, venerdì 19 ottobre dalle ore 9 alle 13 circa in città si svolgerà una speciale edizione di Puliamo il Mondo: 200 studenti faranno teoria e pratica ambientale con i volontari di Legambiente e con gli operatori di Attiva Spa. Decolla così la campagna di sensibilizzazione "Auà chi sti fa?", voluta dall'Amministrazione comunale per una città più pulita e per agevolare comportamenti consapevoli sul tema rifiuti, che dalle strade girerà nelle prossime settimane tutte le scuole cittadine con dei tutorial specifici relativi all'argomento.

Domani, la sinergia Comune e Legambiente darà vita a una particolare edizione della storica campagna Puliamo il Mondo. Quattro le scuole coinvolte, che verranno sostenute anche dal sindaco Marco Alessandrini e dall'assessora all'Igiene Urbana Paola Marchegiani.

Ecco le strade e i luoghi interessati: