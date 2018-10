Montesilvano, la giunta approva il progetto del Centro del riuso in via Nilo

La giunta comunale, riunita questa mattina, ha dato il via libera al progetto del Centro del riuso in via Nilo. Approvato, dunque, il progetto dei lavori di realizzazione della struttura ex Ecoemme, per un importo complessivo di 142.857,14 euro (di cui 100.000 come da finanziamento regionale e 42.857,14 dal bilancio comunale).

I centri del riuso sono strutture in cui i cittadini possono portare una serie di oggetti, in buone condizioni, e da poter essere riutilizzati da altri che, ovviamente, potranno prenderli gratuitamente.

«E' un ulteriore passo verso il rispetto ambientale che stiamo attivamente perseguendo dall'inizio del nostro insediamento», sottolinea il sindaco Francesco Maragno, «Abbiamo iniziato con un forte impulso alla raccolta differenziata che era al 18 per cento e ora ha superato il 32 % con punte superiori al 75 per cento a Montesilvano colle e nei quartieri PP1 e di via Livenza. Da qualche giorno, inoltre, il sistema di raccolta spinto è stato esteso, in via sperimentale, anche ai mercati rionali (via Migliorino Di Pietro, nella zona Ranalli, via Lucania e via Torrente Piomba). Il centro di raccolta di via Inn, dall'apertura del 14 luglio, è stato utilizzato da oltre 800 utenti che hanno scelto di portare, autonomamente, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche, potature, mobilia varia e olio vegetale. L'auspicio è che i cittadini la smettano di abbandonare i rifiuti in strada».

Il fabbricato di via Nilo ha bisogno di una serie di interventi di manutenzione. I tempi di consegna sono previsti per la prossima primavera. Con il Centro del riuso si riuscirà a potenziare ulteriormente le percentuali della raccolta e a ridurre il quantitativo di rifiuti da portare in discarica

Cronistoria:

Febbraio 2016 – Risolto il contratto da 40 milioni di euro con la Tradeco

Maggio 2016 - Il Comune affida il servizio di raccolta alla seconda classificata

Agosto 2016 - Formula Ambiente e Sapi avviano il servizio di raccolta rifiuti a Montesilvano

Marzo 2016 - Installazione delle foto trappole per sanzionare gli incivili che abbandonano i rifiuti. 280 sanzioni elevate fino al 30 settembre 2018

Marzo 2017 - introduzione raccolta porta a porta a Montesilvano Colle

Gennaio 2018 - Inaugurazione isola ecologica Go- go Stazionario via Aldo Moro (di fronte Porto Allegro)

Maggio 2018 - Introduzione raccolta porta a porta via Livenza e PP1

Luglio 2018 - Inaugurazione centro di raccolta via Inn. In 3 mesi registrati 800 utenti

Ottobre 2018 - Segnala l'incivile: servizio per segnalare rifiuti abbandonati attraverso WhatsApp

Prossimi step: