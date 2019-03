Fratelli d'Italia chiede misure per ridurre l'inquinamento in via Gran Sasso

Puntuale ogni anno in città si ripresenta il problema dell’inquinamento atmosferico con il superamento ormai periodico dei valori delle polveri sottili. In Abruzzo Pescara risulta tra le città capoluogo più inquinate per quanto riguarda la qualità dell’aria. Gli effetti dell’inquinamento dell’aria purtroppo non si manifestano nell’immediato ma a causa delle polveri sottili si manifestano con il tempo e a distanza di anni dall’esposizione. E’ necessario avere una grande sensibilità e responsabilità per la tutela della salute pubblica.

Pescara ha gravi criticità ad esempio basta vedere la situazione di via Gran Sasso, che con l’apertura del Ponte Flaiano, ha visto mutare in maniera negativa la qualità dell’aria dovuta, oltre alle emissioni degli impianti di riscaldamento, anche al traffico congestionato che in alcune ore paralizza la via. L’arteria, infatti, non è in grado di sopportare l’intenso traffico veicolare della zona con gravi danni ai residenti, agli immobili ed alle attività commerciali. Per questa ragione chiedo al Sindaco di adoperarsi, per quanto nelle sue possibilità, insieme alla struttura tecnica per predisporre piani che mirano a ridurre l’emissione di polveri sottili.