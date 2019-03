Sabato 30 tutti alla Madonnina per pulire la spiaggia del Fratino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 30 marzo torna l'Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida deicambiamenti climatici.

In occasione di questo appuntamento il WWF Chieti-Pescara ha organizzato, come da tradizione ormai consolidata, la pulizia a mano del "Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune" a Pescara (zona Madonnina /Ponte del Mare, alla radice molo Nord). All'evento aderiscono Capitaneria di Porto, Comune di Pescara, Lega Navale Italiana sezione di Pescara, "Quadrante dannunziano" e Liceo Linguistico "Marconi". Offre inoltre la propria collaborazione la ditta Attiva che provvederà, a fine mattinata, alla immediata rimozione dei rifiuti che saranno e destinati per quanto possibile alla raccolta differenziata.

L'appuntamento è ore 9:00 nei pressi del cancello di ingresso lato mare alla sede della Lega Navale. Sarà organizzata l'attività della giornata, con l'illustrazione delle cautele con le quali muoversi per non danneggiare l'ambiente, e si parlerà brevemente del fratino, Charadrius alexandrinus, che potrebbe essere già presente per prepararsi alla nidificazione. Ai cittadini che vorranno partecipare si chiede di portare con sé una borraccia con acqua, cappellino, guanti ed eventuale protezione solare.

Saranno presenti volontari e guardie ambientali WWF e alcuni sub (il WWF ha recentemente creato una sezione dedicata proprio all'attività subacquea) perché la rimozione dei rifiuti possa riguardare anche il fondo del mare. Sulla spiaggia, insieme a chiunque altro voglia partecipare, ci saranno le ragazze della V G del Liceo Marconi che da tre anni operano accanto al WWF con un progetto di alternanza scuola-lavoro.

La sera, dalle 20.30 alle 21.30, lo spegnimento delle luci. Tra gli altri hanno aderito il Comune di Pescara, che spegnerà la sede municipale e la torre civica, e quello di Spoltore, che lascerà al buio per un'ora il campanile della chiesa di San Panfilo. C'è ancora qualche giorno per aderire scrivendo a chietipescara@wwf.it indicando quali saranno gli spegnimenti.