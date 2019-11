Lunedì 11 novembre, presso la sala Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo, si è tenuto l'evento "Noi salveremo il pianeta".

La Dirigente Alessandra Di Pietro ha aperto i lavori salutando e ringraziando i presenti ed in particolare Letizia Lizza direttrice del Museo d’Abruzzo, che ha dato la disponibilità ed ha partecipato all’organizzazione, e gli studenti presenti e i loro rappresentanti, ed ha dichiarato:

“Mai prima d'ora si erano viste le piazze delle città in tutto il mondo riempirsi di migliaia di studenti che chiedono ai governi un cambiamento radicale per affrontare l'emergenza climatica. Una mobilitazione senza precedenti!

L’incontro di oggi nasce da una promessa fatta quando c’è stata la manifestazione fridayforfuture che ha visto molti studenti nel mese di settembre manifestare a favore dell’ambiente e contro l’inquinamento.

Noi come formatori, grazie alle loro sollecitazioni e al prof Melchiorre, abbiamo fatto una promessa di affrontare il tema dell’emergenza climatica e grazie alla prof. Laura Intilangelo, referente del laboratorio letterario dell’IPSSEOA Filippo de Cecco di Pescara per la realizzazione del progetto Libriamoci a scuola Noi salveremo l’ambiente sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici.

Tema che grazie agli studenti è entrato nel dibattito pubblico.

Da qui l'incontro di oggi: i nostri studenti si fanno domande circa le ricadute dei cambiamenti climatici sull'economia, l'alimentazione, l'agricoltura, la società, la salute ed oggi intervisteranno il fisico dell'atmosfera e climatologo Piero Di Carlo.

Anche in futuri incontri parleremo del tema dal punto di vista della nostra formazione e cultura della scuola Alberghiera. Interessante che il Governo abbia adottato un decreto sul clima, il 10 ottobre 2019, in cui si propongono alcune misure che prevedono la riforestazione con 3000 foreste urbane. Una presa di posizione importante con 30 milioni di euro per lavorare in questa direzione”.