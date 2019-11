'La Fiera del Disco', tra cd, vinili e usato da collezione

Ernyaldisko presenta la 12^ Fiera del Disco, cd e vinile, usato e da collezione di Pescara .

Un altro prestigioso appuntamento per gli appassionati di collezionismo che si terrà, come di consueto, presso il Porto Turistico – Marina di Pescara, con il patrocinio della città di Pescara, della Regione Abruzzo e la collaborazione della Camera di Commercio di Pescara.

Sabato 9 e domenica 10 novembre, presso il Porto Turistico della città di Pescara gli appassionati del disco vivranno due giornate ricche di musica che riuniranno per l’occasione appassionati da tutta la Regione Abruzzo e zone limitrofe, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile: LP e 45 giri, CD, DVD , gadget e memorabilia musicale.

Gli orari della Fiera del Disco a Pescara saranno dalle 10:00 alle 20:00. Per la prima volta l’ingresso al pubblico sarà gratuito!

Troverete più di 50 espositori – esperti e selezionati per genere musicale – per una full immersion nella musica, con dischi in vinile, LP, 45 GIRI, MIX e CD di tutti i generi musicali dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal, ma anche materiale promozionale, gadget, e memorabilia originale. Inoltre in fiera, oltre ad acquistare potrete vendere e scambiare i vostri dischi e incontrare persone che condividono la nostra stessa passione per la musica.

INFO UTILI

-Area Food & Drink

-Ampio Parcheggio gratuito

-Ingresso gratuito

-Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti

CHI SIAMO

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova con l’intento di divulgare la passione per la musica in vinile. E’ un progetto culturale portato avanti dai due fondatori Marco e Carmen, entrambi legati da una grande passione per la musica e il vinile.

Ernyaldisko negli anni cresce e si espande, oggi, oltre al Records Shop in Via Galata, ai temporary shops sparsi per l’Italia e allo shopping online dove è possibile acquistare vinili, cd e memorabilia originale è attivo il progetto organizzativo delle “Fiere del Disco”, un progetto che abbraccia l’Italia nella sua interezza da Nord a Sud.

RIEPILOGO

Non perdetevi questa fiera del disco che avrà luogo, Sabato 9 e domenica 10 novembre, presso il Porto Turistico Marina di Pescara. Potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi e incontrare persone che condividono la nostra stessa passione per la musica. Vi aspettiamo in fiera sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00, ingresso gratuito.