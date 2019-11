E' in programma sabato 16 novembre, alle ore 17 presso la sede di Italia Nostra a Pescara (viale Bovio 446-Biblioteca Falcone Borsellino), l'incontro con il dottore forestale Guido Morelli sul tema "Le foreste abruzzesi, l'anima della regione dei parchi"

"Il patrimonio forestale abruzzese - si legge nella presentazione - è uno dei più importanti e meglio conservati d’Italia e non solo. Ripercorrendo le fasi più salienti della storia che ha interessato i nostri boschi si arriva a comprendere le potenzialità di una regione ad alta vocazione forestale. Viene inoltre spiegato dal nostro socio il fondamentale compito della selvicoltura, intesa come disciplina che regola l’utilizzo razionale delle risorse legnose per garantirne la sopravvivenza".