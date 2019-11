'Democrazia Cristiana - Il racconto di un partito', l'incontro con Marco Follini

Inizia così il nuovo libro di Marco Follini "Democrazia Cristiana - Il racconto di un partito" che verrà presentato giovedì 21 novembre alle ore 18 al Mediamuseum di piazza Alessandrini a Pescara: "Non ci siamo mai saputi raccontare, noi democristiani. Noi raccontevamo poco noi stessi, convinti che il cuore della politica fosse altrove e non ci fosse bisogno di girarci intorno con troppe fantasie. E gli altri raccontavano male di noi, offrendo volta a volta frammenti parziali, distorti e spesso fuorvianti: incomprensioni, demonizzazioni, caricature.

Come se noi democristiani in fondo non avessimo troppa voglia, neppure noi, di rivendicarlo. Dagli altari del potere alla polvere del dimenticatoio, nel giro di appena qualche mese. Neppure la nostalgia, a quel punto, ci sarebbe stata la compagnia".

L'appuntamento è su iniziativa dell'Istituto di Cultura Politica 'Giuseppe Spataro'.

Licio Di Biase dialogherà con l'autore.