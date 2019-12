Contratto collettivo dei dirigenti industriali, incontro a Pescara

Sabato 7 dicembre a partire dalle ore 9,30 nell’aula 14 della sede di Pescara dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio si terrà un importante confronto sul nuovo Contratto collettivo dei dirigenti industriali, a cura di Federmanager Abruzzo e Molise, Confindustria Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo e con il contributo operativo dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale Abruzzo e Molise. Si tratta di un appuntamento che nasce per conoscere tutte le novità previste dalle normative rispetto a diritti e tutele e anche per confrontarsi sulla congiuntura locale e nazionale che ha fatto da contesto al rinnovo.

Il convegno sarà introdotto dai saluti istituzionali della prorettrice vicaria dell’UdA, Augusta Consorti e dal Presidente Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli. A seguire si entrerà nel vivo della trattazione con le relazioni tecniche Valter Quercioli, Capo della delegazione Federmanager per il rinnovo del CCNL e Presidente Federmanager Toscana, Valerio Speziale, Ordinario di Diritto del Lavoro Università D'Annunzio Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale Confindustria Chieti Pescara e David Trotti, Centro Studi AIDP (Associazione Italiana Direzione Personale) e Presidente AIDP Lazio. I lavori saranno moderati dal Direttore Risorse Umane Gruppo De Cecco Domenico Moretti.

Programma del Convegno

Ore 9.30 - Apertura lavori e Saluti Istituzionali

Augusta Consorti, prorettrice vicaria Università D’Annunzio Chieti Pescara

Florio Corneli, Presidente Federmanager Abruzzo e Molise

Ore 10.00 - 13.00 - Interventi

- Valter Quercioli, Capo della delegazione Federmanager per il rinnovo del CCNL e Presidente Federmanager Toscana

- Valerio Speziale, Ordinario di Diritto del Lavoro Università D'Annunzio Chieti Pescara

- Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale Confindustria Chieti Pescara

- David Trotti, Centro Studi AIDP (Associazione Italiana Direzione Personale) e Presidente AIDP Lazio