Venerdì 13 dicembre ore 21: "Notte della poesia.2 (e delle parole di luce...)", una grande serata di poesia, performance e letture con i più rappresentativi poeti e scrittori dell'area metropolitana Pescara-Chieti. Interventi musicali eseguiti dal M° Stefano Biondi che insieme al pubblico costruirà delle performance sonore.

L'evento è curato da Beniamino Cardines, Rosetta Clissa, Antonella Di Giovanni, in collaborazione con Ooops! (scuola di scrittura e narrazione). Lampade artistiche di Antonio Fagnani, allestimenti ass. spaziocomune.

Molti dei poeti e scrittori invitati a partecipare, hanno alle spalle numerose pubblicazioni e premi vinti su tutto il territorio nazionale: Raffaella Bonazzoli, Giancarlo Bozzetta, Beniamino Cardines, Vittorina Castellano, Carla Cerbaso, Rosetta Clissa, Fabrizio Cordoano, Maria Gabriella Milva D'Armi, Gabriele Di Camillo, Marco Battista, Manuela Di Dalmazi, Sandra De Felice, Barbara De Filippis, Manola Di Tullio, Ezio Riccardo Epifani, Monica Ferri, Caterina Franchetta, Lucia Magistro, Luca Neblosa, Simona Novacco, Rita Pezzella, Annamaria Pierdomenico, Manuela Prosperi, Claudia Ruscitti, Patrizia Tocci, Manuela Toto, Vinicio Trugli.

Nella serata performance del TSM/Teatro Stabile Montesilvano "La letteratura in pericolo" dagli scritti del grande critico Tzevetan Todorov pluripremiato in tutto il mondo per le sue attività di ricerca e critica letteraria. In scena: Fiorella Altobelli, Dina Graziani, Loredana Di Sante, Anna Vispo, Giuliana Manzalini, Antonella Viggiani, Rosetta Clissa, Beniamino Cardines, Marco Battista, Antonella Di Giandomenico, MariaTeresa Scioli.

Per INFO: Facebook - pagina "Sorrisi in Città/centro culturale"

Centro Culturale "Sorrisi in Città" - residenza SPAZIO LIBERO

Via San Francesco 12 - Montesilvano (Pe)

Tel. 085.4450057 - 339.5223285