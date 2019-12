Convegno nazionale del Centro Studi Cetacei, protagoniste le tartarughe marine

C'è attesa per l'appuntamento di sabato 14 dicembre, presso il Teatro comunale di Città Sant'Angelo, interamente riservato alle tartarughe marine. Sarà questo infatti l'argomento sul quale è incentrata la XIII edizione del "Convegno nazionale del Centro Studi Cetacei".

La benemerita struttura pescarese, organizzatrice dell'evento, ha coinvolto tutti i Centri di recupero tartarughe marine (CRTM) presenti sulle coste adriatiche italiane per raccontare le loro esperienze e confrontarsi, anche in relazione all'applicazione delle "Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle Tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a fini scientifici", emanate sei anni or sono dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Parteciperanno i CRTM di Pescara, Riccione, Molfetta, Manfredonia, Torre Guaceto e Calimera. Un momento di riflessione e di approfondimento, ma anche l'occasione, per tutti, di saperne di più su un animale affascinante che in Adriatico viene da sempre per alimentarsi e negli ultimi anni sempre più spesso anche per deporre le sue uova. La partecipazione al convegno darà diritto a crediti formativi per gli studenti del 3, 4 e 5 anno di Veterinaria a Teramo.

L'inizio dei lavori è previsto per le 8:30. L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Modalità e programma sul sito: www.centrostudicetacei.it