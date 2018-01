Giornata della Memoria, da domani la mostra della Genziana all'Aternino

Domani, mercoledì 17 gennaio alle ore 18 al Circolo Aternino in occasione delle celebrazioni in vista della Giornata della Memoria si inaugurerà una mostra fotografica patrocinata dal Comune di Pescara e a cura dell'Associazione fotoamatoriale pescarese "La Genziana".

Fino al 25 gennaio saranno esposte le fotografie fatte da 5 dei fotografi dell'associazione durante dei viaggi compiuti a Mauthausen, Dachau, Birkenau e Auschwitz, si tratta di Antonio Buzzelli, Filippo Galiffa, Alessandra Leone, Vincenzo Scannone, Remo Cutella.

In mostra anche delle stampe d'epoca e delle reinterpretazioni delle immagini della shoah a cura degli autori.

"Immagini che coinvolgono e ci coinvolgono – così gli autori – perché raccontano un passato che parla ancora a chi visita quei luoghi e passa attraverso il silenzio e gli spazi dei campi di concentramento dove hanno sofferto e hanno perso la vita milioni di persone. La mostra nasce dall'esigenza restituire alla memoria il suo spazio e il suo enorme valore, per parlare a chi non ha visto direttamente quei luoghi e per continuare ad alimentare una cultura di pace per il futuro".