In ogni casa c’è senz’altro un mobile o un oggetto d’arredo in legno che ci sta particolarmente a cuore, ma sul quale il tempo ha lasciato le sue tracce. Vorremmo averlo rinnovato per poterne godere ancora, ma dove portarlo e come fare a rinnovarlo e soprattutto che cosa possiamo fare noi senza competenze?

A questo ci ha pensato una giovane architetto Fausta Valentina Antonelli, che ha maturato esperienza nel campo del Restauro dei mobili antichi e nella tecnica dello Shabby Chic, e che, a Pescara centro Storico, ha pensato di aprire un laboratorio IDEE DI RESTAURO, in via dei Bastioni n.5, dove seguire corsi per principianti e per chi vuole affinare le tecniche con il fai da te.

Portare un oggetto caro e vederlo rinnovato con le proprie mani e sotto la guida esperta di Fausta Valentina Antonelli è bellissimo, si riesce a far rinascere qualche cosa della propria vita. Questo ben lo sanno le persone che già hanno fatto questi corsi dedicati.

Quindi, nella nuova sede, che sarà inaugurata il 4 maggio, nelle date dell’8 e 9 maggio 2018, partiranno i primi due corsi con due moduli sul restauro: uno base di mobili antichi con finitura a cera e gommalacca, ed un altro avanzato con il tema l’intarsio. I corsi si articoleranno in lezioni tenute di mattina e di pomeriggio.

Il laboratorio gode anche del supporto del FAI delegazione di Pescara che ha visto in questa iniziativa la possibilità di ampliare i propri campi di azione e che garantisce ai propri soci uno sconto del 10% sul costo totale dei corsi scelti.

