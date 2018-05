Mostra personale MIRA DI CINTIO "Cavalieri, dame e giullari”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella elegante cornice delle sale dello storico edificio Aurum di Pescara oggi “Fabbrica delle idee” dal 13 al 20 maggio sarà possibile ammirare la mostra personale di pittura dell’artista Mira Di Cintio dal titolo "Cavalieri, dame e giullari”.

Il vernissage con l’artista si terrà domenica 13 maggio alle ore 18.00.

La mostra si compone di 16 opere che si snoderanno in un percorso scenografico che rivela un mondo popolato di cavalieri, giullari, dame e personaggi della Commedia dell’Arte, tutte figure di un lontano passato “cortese” che irrompono sulla scena dando spazio a una mostra che si basa sulla descrizione di ruoli sociali nella corte premoderna.

I ritratti rappresentano spesso personaggi realmente vissuti, a cui veniva chiesto di organizzare lo svago come antidoto alla noia che il rigido cerimoniale alimentava.

La posizione dei giullari protagonisti di un’arte giocosa e bizzarra, permette anche all’artista felicissime libertà espressive.

Mira Di Cintio, artista autodidatta, ha arricchito le sue conoscenze tecniche e pittoriche anche frequentando alcuni studi e ambienti culturali di questa città.

“Il colore nel cuore” è il nome dello studio che la pittrice ha voluto dare al suo laboratorio artistico, nome indovinatissimo in quanto Mira Di Cintio interpreta le sue suggestioni pittoriche con il cuore, alle grandi doti grafiche e coloristiche, aggiunge infatti suggestioni personali che la portano a interpretare la realtà con molta forza in modo inequivocabilmente personale.

Artista eclettica, ha partecipato attivamente ad eventi culturali che si sono svolti a Pescara e non solo, in questo periodo l’attività dell’artista, ha dato pienamente sfogo anche con la realizzazione di sculture in ferro e cemento, ricordiamo tra le ultime l’importante “cavallo rampante” un imponente scultura realizzata all’inizio di quest’anno, che vanta un’altezza di 3,2 metri, che raffigura un cavallo rampante nell’atto di protendersi verso il cielo.

L'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo a proposito di questa iniziativa artistica alla quale parteciperà durante la cerimonia d’inaugurazione afferma:” Pescara apre le sue braccia ad una mostra capace di riportare atmosfere passate nell'era moderna. Siamo felici di essere crocevia di eventi culturali che rispondono alla fame di iniziative e opportunità di confronto con il mondo dell'arte e di tutte le sue espressioni. Un percorso pieno di colore e di emozioni, quelle che Mira Di Cintio mette sempre nei suoi quadri, sia che si tratti di paesaggi, che di altri soggetti o, addirittura, eco di altre epoche, ravvivate dai toni e dal tratto visionario della sua pittura a cui siamo affezionati e grati.”

Durante la cerimonia d’inaugurazione interverrà anche la Maria Gabriella Ciaffarini la quale afferma come sia particolarmente interessante la tecnica utilizzata: “il non finito che emerge accanto agli effetti smaltati e vetrosi rendono le opere di questa mostra estremamente preziose, ricche di dettagli ed effetti quasi da bassorilievi”.

In epoca di brutture e di opere d'arte che spesso risultano anti-estetiche o di immagini globalizzate, le opere di Mira Di Cintio offrono un respiro ampio a quel ricordo rinascimentale che frequentemente la nostra società tende a dimenticare.

L'ibridazione tra queste immagini nobili e il contemporaneo è l'elemento precipuo nell'arte di questa pittrice pescarese.

La mostra resterà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.