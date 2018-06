In data 18 giugno 2018, alle ore 18, presso la sede della PROVINCIA di PESCARA, nella sala FIGLIA DI IORIO, sarà aperta al pubblico la mostra pittorica " PELO d'ARTISTA " di Natalia Orsini, la quale, attraverso le sue opere, denuncia l'ormai agghiacciante argomento della violenza sulle donne, che sui media sentiamo troppo spesso citare.

L'arte è una forma di comunicazione e attraverso le opere dell'artista cerca di sensibilizzare l'importanza della presenza della donna che è ancora oggi condizionata da ipocrisie e falsi moralismi.

Ne il "PELO D'ARTISTA" vi è una forte provocazione che sigilla alcune opere con inserimento della propria materia organica: il pelo pubico, come segno di localizzazione delle violenze ma anche e soprattutto come segno di localizzazione di nascita...di vita (DNA).

L'artista ha esposto queste sue opere, inizialmente a Chieti presso la Camera di Commercio nell'agosto 2017, poi successivamente a Venezia a PALAZZO ZENOBIO, invitata direttamente dallo storico e critico d'arte Giorgio Gregorio Grasso, in concomitanza della Biennale, settembre e ottobre 2017. Voluta dalla curatrice Silvia Filippi ad esporre presso il Comune di Cerveteri (Rm) nelle sale PALAZZO RUSPOLI ( patrocinata dallo stesso comune) gennaio 2018 e poi voluta come ospite d'onore dalle gallerista Teresa e Tina Zurli, presso AREA CONTESA ARTE nella storica via MARGUTTA a Roma, marzo 2018.

Unitasi a maggio scorso ad una tri-personale con la mostra "IL SILENZIO UCCIDE" con le artiste Simona Lucidi e Rita Bruni, sempre per denunciare attraverso l'arte la violenza, presso il MuMi di Francavilla al Mare, patrocinata dallo stesso Comune e dalle associazioni Medea Abruzzo e Cuore Nazionale Abruzzo.

Finalmente la mostra approda anche a Pescara, grazie alla disponibilità del Presidente della Provincia Antonio Di Marco, che ne ha immediatamente compreso il messaggio e l'importanza, contrariamente all'amministrazione comunale che in precedenza l'aveva censurata impedendo all'artista di esporre nella sua città.