Mostra fotografica "Tony Vaccaro - Shots of life - Fotografie. 1945 – 1975"

Al Museo Colonna di Pescara dal 23 giugno la mostra di Tony Vaccaro fotografo statunitense di fama mondiale che immortalò lo sbarco in Normandia e "il bacio della Liberazione" e che fu fotografo sia di guerra che di vita, moda, costume e grandi personalità. Immortalò Picasso, De Sica, Kennedy, Charlie Chaplin, Pollock, la Loren. La mostra, a cura di Andrea Morelli, è organizzata dall'Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara in collaborazione con l'Associazione Balbino Del Nunzio di Padova che ha già organizzato la prima mostra a Padova a maggio/giugno 2018 grazie ad un accordo con il "Tony Vaccaro Studio" di New York e la "Monroe Gallery of Photography" di Santa Fè, attuali titolari dei diritti delle opere del grande fotografo e si avvale del patrocinio del Comune di Pescara e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. L'ingresso alla mostra è libero.

Oggi la presentazione con l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo, il vicesindaco Antonio Blasioli e il fotografo Andrea Morelli, motore e curatore della mostra.

"Per tutti gli amanti della fotografia ecco avoi la personale di Tony Vaccaro – così l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo- Al Museo Colonna di Pescara dal 23 giugno la mostra dei suoi scatti migliori. Ora Tony ha 95 anni e di questa sua grande retrospettiva dice: "Ho sempre cercato di fotografare chi aveva dato un contributo al bene dell'umanità; un modo per uscire dalla guerra, dalle sue macerie dalle ferite che mi porto dentro. Faccio fatica a riconoscermi in un'America chiusa, egoista, lontana da chi ha più bisogno. Voglio continuare a pensare che il futuro sarà migliore". Noi ospitando i suoi scatti vogliamo regalare emozioni, regalando alla città una mostra davvero speciale e avvicinando alla nostra realtà un personaggio che ha saputo raccontare un secolo attraverso i suoi clic".

"Le foto di Tony Vaccaro hanno lasciato tutti oggi con il fiato sospeso – dice il vicesindaco Antonio Blasioli- sono convinto che sabato sarà una giornata bellissima per la città che potrà ammirare 80 fantastici scatti del fotografo statunitense, il tutto gratuitamente".

"Tony Vaccaro, uno dei leggendari maestri della fotografia contemporanea, americano di origini italiane e oggi 95enne espone, al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara, 80 fotografie iconiche della sua produzione – così Andrea Morelli, motore e curatore della mostra - da quelle realizzate nella sua partecipazione alla II Guerra Mondiale, a quelle dei personaggi più famosi del 20° secolo: del mondo del cinema, della musica, delle arti, della politica, della scienza, dello sport. La maggior parte delle immagini sono quelle scattate da Vaccaro negli anni della sua collaborazione professionale con le più importanti riviste americane come Time, Life, Flair, Look, Sport Illustrated. Sarà disponibile nella mostra un catalogo a cui hanno offerto un prezioso contributo scritto Italo Zannier, docente, storico, scrittore e critico della fotografia ed Enzo Pace, docente di sociologia all'Università di Padova.

Info. L'esposizione verrà inaugurata sabato 23 giugno 2018, alle ore 17,30 e rimarrà aperta fino alle 22. La mostra sarà aperta dal 23 giugno al 14 luglio 2018, con i seguenti orari:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: dalle 9 alle 13 - martedì e giovedì: dalle 15 alle 17,30.

Sono previste aperture straordinarie serali della mostra nei sabati 30 giugno, 7 e 14 luglio.

Gli orari saranno comunicati anticipatamente sui mezzi di informazione. Sarà possibile concordare, in giorni diversi, visite guidate riservate a gruppi non inferiori a 20 persone (Contatti: 329 8731714) Andrea Morelli (Curatore della mostra) - andreamorelli3@gmail.com -tel 329 8731714

Marco De Angelis, Presidente Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi

Per la visione delle fotografie di Tony Vaccaro, tra le quali, quelle esposte alla mostra:

https://www.instagram.com/explore/locations/1020132621/tony-vaccaro-studio/

http://tonyvaccaro.studio/