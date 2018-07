| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 21 Luglio, dalle ore 18, nello scenario dell’Aurum in Largo Gardone Riviera a Pescara, la sala D’Annunzio ospiterà il vernissage di tre artisti: Costantino Di Renzo, Barbara Sanna Murgia e Andrea Virdis.

SILENZIO, questo il titolo della mostra fotografica.

Il noto artista Costantino di Renzo porterà in esposizione per la prima volta una selezione di meravigliosi studi, disegni e bozzetti iperrealistici realizzati nel corso della sua lunga esperienza, cui non mancherà lo stupore che già contraddistingue la sua arte pittorica.

La fotografa Barbara Sanna Murgia che vive e lavora a Roma, mostrerà le sue opere fotografiche, frutto di una ricerca decennale sull’argomento del silenzio, da cui prende titolo il nome della mostra e del progetto: “quello che per noi è obsoleto, per la natura e il suo corso diventa tela bianca” scrive la stessa Murgia a proposito di “Silenzio”.

All’interno, infine, troverà spazio Hide, progetto del giovane fotografo Andrea Virdis che vive e lavora in Sardegna: una galleria d’immagini frutto di una ricerca affine e con il quale è in corso un progetto comune.

Presenterà l’evento Sara Iannetti. La mostra resterà aperta al pubblico fino a martedì 31 luglio.