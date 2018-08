Conclusa con grande successo di pubblico la personale di Angela di Teodoro

Tra dimore antiche, scorci suggestivi, panorami mozzafiato termina con grande successo di pubblico nella splendida cornice del il borgo di Caramanico Terme la mostra antologica di pittura “Il mio viaggio” della pittrice pescarese Angela di Teodoro.

Mostra di grande impatto, presentata dal direttore artistico Licio Di Biase, inaugurata l’11 agosto alla presenza del sindaco di Caramanico terme Simone Angelucci, presso la bellissima galleria d’arte “Casa D’Antino”, alla presenza di una folta rappresentanza di colleghi, amici e concittadini.

Sono state proposte un importante gruppo di opere: il pubblico ha apprezzato circa 40 quadri in acrilico su tele, lungo un percorso fatto di un vero e proprio corto circuito di colori ed emozioni.

La stimata pittrice, lavora presso il suo laboratorio artistico “Le muse Atelier” sito in via trilussa, dove insegna arte a grandi e piccini, organizza mostre personali e collettive nel suo spazio e negli spazi suggestivi messi a disposizione dal comune di Pescara.

Oltre al figurativo presenta l’informale, le sue opere sono piene di colore, è come guardare attraverso un caleidoscopio, guidati dai sentimenti del momento e da tutto il mio amore per la vita.

Un critico afferma a proposito delle sue opere: “Tutti i quadri sono nati dal parto della mente e la Dea Minerva ne è la custode e le cromie sempre omogenee e mirabili catturano l'attenzione con accostamenti cromatici arditi. Specie il rosso e l'azzurro si ritrovano nelle opere a sottolineare passione in genere e per l'arte in particolare e intelligenza cristallina come per emblemi sono il fuoco, il mare, il cielo. Come evidenzia Federico Pece nelle sue “storie e viaggi che cambiano la vita”... “viaggiare è rompere lo schermo che ci siamo costruiti per sopportare ansie e fastidi quotidiani”, proprio quello che succede nell'artista che questo fa con la sua emblematica pittura e questo costringe a fare allo spettatore”.

Angela Di Teodoro non è solo artista in proprio, ma anche promotrice di eventi socio-culturali, tesi ad assecondare progetti orientati alla diffusione dell’arte.

Di recente ha organizzato importanti eventi quali: le mostre collettive itineranti “Oltre l’orizzonte”, “Oltre i confini dei sensi” e “Nudo di artista” e sono in programma venti di carattere internazionale per la prossima stagione.

Per informazioni potete contattare Angela Di Teodoro sulla sua pagina fb.