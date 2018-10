Arte al femminile nel mondo liquido

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 22 al 30 ottobre 2018, presso il Museo Vittoria Colonna di Pescara, si svolgeranno giornate dedicate all’Arte al femminile organizzate dal Gruppo 4 Postmoderno Liquido.

Nella prima giornata sarà la FIDAPA BPW ITALY Sezione Pescara ad aver un ruolo principale con l’organizzazione dell’incontro in collaborazione con l’Associazione Gruppo4, con il patrocinio di altre due associazioni femminili quali: Stati Generali delle Donne e AMMI,.

Per questo evento interverranno: Gemma Andreini, Presidente di FIDAPA BPW ITALY Sezione Pescara e della CPO Regione Abruzzo, Rena Saluppo Presidente Gruppo 4, Arianna Rosica Giornalista, Laura Cherubini Docente titolare di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Brera di Milano, Lucia Spadano Direttore responsabile della rivista Segno, Carla Ripani della CEO Ripani Italiana Pelletteria. L’incontro del 22 ottobre sarà moderato dalla giornalista di RAI3 Maria Rosaria La Morgia.

Il 18 ottobre il Gruppo 4 Postmoderno Liquido terrà una:Conferenza stampa di presentazione della rassegna “Arte & Donna”, alle 11,30 nella sala Giunta del Comune di Pescara.

L'evento è organizzato e curato dal Gruppo 4 Postmoderno Liquido, start up formata da quattro artiste abruzzesi (Lena Saluppo, Patrizia D'Andrea, Lucia Ruggieri e Luciana Valentini) unite dalla volontà di valorizzare e affrontare l'argomento “arte” in tutti i suoi molteplici aspetti e opportunità lavorative.

Una mostra-contenitore di una serie di workshop animati da interessanti personaggi legati al mondo della cultura, della critica, dell'arte, della comunicazione e dell'economia che si avvale del patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara, dell'Istituto d'arte MiBe, della Commissione regionale Pari Opportunità e della Komen Italia.

Alla conferenza stampa di presentazione partecipano: la Presidente del Gruppo 4 Lena Saluppo, l'Assessore alla cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo, la Dirigente scolastica dell'Istituto d'arte Misticoni-Bellisario di Pescara Raffaella Cocco, lo Storico dell'arte Marialuisa De Santis e la Presidente della Commissione Pari Opportunità nonché della sezione di Pescara della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) Gemma Andreini.

Nell'occasione il Gruppo 4 e il MiBe firmeranno un protocollo d'intesa per la promozione della cultura e dell'arte pittorica nel territorio e lanceranno un concorso dedicato alla pittura e alla figura femminile nell'arte e nel contesto sociale del tempo.

L'inaugurazione della rassegna è affidata al Critico d'Arte Vittorio Sgarbi e in calendario sono fissati appuntamenti con una serie di figure femminili che animano questo settore come artiste e come esperte.

Tra gli incontri anche quello dedicato alla “prevenzione del tumore al seno” e al “connubio tra arte-prevenzione-cura” affidato all'associazione Susan G. Komen Italia.

Per info: addetto stampa 3299741002; gruppo4arte@gmail.com