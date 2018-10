Sgarbi a Pescara per l'inaugurazione di Arte&Donna, la mostra dedicata all'arte femminile

E' stata presentata questa mattina nella sala giunta del Comune di Pescara la Rassegna Arte&Donna, un evento organizzato e curato dal Gruppo 4 Postmoderno Liquido, start up formata dalle quattro pittrici abruzzesi Rena Saluppo, Patrizia D'Andrea, Lucia Ruggieri e Loriana Valentini unite dalla volontà di valorizzare e affrontare l'argomento "arte" in tutti i suoi molteplici aspetti e opportunità lavorative. La mostra e la rassegna occuperanno gli spazi del Museo Vittoria Colonna in via Gramsci 1 dal 22 al 30 ottobre, con ingresso gratuito secondo gli orari del museo (9,30-12,30 / 16-19). In esposizione le opere delle quattro artiste. Una mostra-contenitore di una serie di workshop animati da interessanti personaggi legati al mondo della cultura, della critica, dell'arte, della comunicazione e dell'economia che si avvale del patrocinio della Regione Abruzzo, delComune di Pescara, del Liceo Artistico Musicale Coreutico MiBe, della Commissione regionale Pari Opportunità e dellaKomen Italia.

La presentazione della rassegna è stata anche l'occasione per firmare davanti alla stampa e alle istituzioni locali il protocollo d'intesa che lega il Gruppo 4 al MiBe, Liceo Artistico Musicale Coreutico "Misticoni Bellisario" di Pescara, con il quale le artiste intraprenderanno un percorso di lavoro che si articolerà nel corso dell'anno scolastico 2018/19 e che terminerà con la premiazione di quattro studentesse all'interno di un concorso sulle discipline pittoriche.

"Questa firma tra me e la dirigente del Mi.Be– ha detto la presidente del Gruppo 4 Rena Saluppo – è l'inizio di un dialogo reale tra noi e le nuove generazioni, all'insegna del concetto inclusivo dell'arte e dell'incontro sinergico. Vogliamo portare l'arte tra coloro che studiano l'arte".

Raffaella Cocco, preside del MiBe: "La collaborazione con il nostro liceo nasce dalla volontà di favorire negli studenti il confronto con artisti del territorio operanti in contesti nazionali ed internazionali come il Gruppo 4".

A fare gli onori di casa l'assessore alla cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo che si è rallegrato per l'iniziativa della mostra e della rassegna: "Ringrazio Lena Saluppo che è al timone di questa bellissima iniziativa. La cultura è unione di intelligenza e bellezza ed è appunto quello che c'è in questo programma. Il Gruppo 4 ha colto talenti presenti sul territorio ed ha avuto la capacità di portare grandi personaggi in Abruzzo in occasione della mostra. E' riuscito a fare rete, sinergia. Molte cose vengono fatte sul tema della cultura e del femminile. Occorre non perdersi di vista, siamo sulla linea giusta e spero che la vostra iniziativa sia di esempio per altre manifestazioni finalizzate ad adornare di cultura e bellezza questa città".

"Sono 25 anni che mi occupo di arte contemporanea, di arte abruzzese e di arte al femminile – ha dichiarato la storica dell'arteMarialuisa De Santis - sono contenta di stare a fianco a grandi personalità dell'arte in questo progetto. Viviamo nel mondo del postmoderno, credo che le artiste porteranno in giro fuori dall'Abruzzo discorsi importanti, le donne hanno sempre bisogno delle donne ma anche di apprezzamento da parte degli uomini, nel mondo dell'arte non c'è ancora parità e credo che questo progetto potrà portare una visione femminile nel mondo dell'arte".

Gemma Andreini, presidente CPO Abruzzo e della sezione di Pescara della Fidapa (Federazione Donne Arti Professioni e Affari) si è detta felice di coordinare il primo incontro della rassegna e ha augurato ulteriori occasioni di approccio a questo nuovo mondo dell'arte.

"Porto i saluti del presidente del comitato – ha concluso Isabella Mariannacci presidente Komen Abruzzo – e colgo l'occasione per dire che il 25 e 26 ottobre farà tappa in Abruzzo la carovana della prevenzione, in collaborazione della Caritas Pescara-Penne, per erogare visite specialistiche e sensibilizzare le donne. Faccio i complimenti a tutti per aver realizzato questa bellissima rassegna e vi ringrazio per averci reso partecipi di questo bellissimo progetto".

L'associazione Gruppo 4 nasce a gennaio del 2018 e con essa il progetto Arte & Donna che vede l'evoluzione in piattaforma di iniziative a carattere sociale come la prevenzione sanitaria, l'educazione all'arte, la valorizzazione del talento femminile. Le quattro componenti del gruppo, le pittrici Patrizia D'Andrea, Lucia Ruggieri, Rena Saluppo e Loriana Valentini, promuovono un'arte astratta e in prevalenza "aniconica" che fa del ritorno al "mestiere" della pittura e dell'esaltazione della capacità tecnica i suoi capisaldi.

La rassegna Arte&Donna sorge casualmente in Abruzzo, territorio nel quale tengono ben salde le radici culturali e di formazione le quattro artiste, e ambisce a varcare velocemente i confini regionali attraverso una mostra itinerante e un percorso culturale ad essa legato che coinvolgerà diversi scenari italiani. La mostra sarà itinerante e si concluderà nel 2019 a L'Aquila. Il 22 ottobre primo appuntamento intitolato "Donne & Arte", per delineare il ruolo che la donna ha assunto nel mondo dell'arte; si proseguirà martedì 23 con l'inaugurazione del vernissage al quale interverrà il critico d'arte Vittorio Sgarbi; ed ancora venerdì 26 ottobre si terrà l'evento di foundraising in favore della Susan G. Komen Italia, associazione con la quale abbiamo il piacere di collaborare durante il mese della prevenzione dei tumori al seno. Sabato 27 ottobre si terrà un dibattito sulle testimonianze artistiche abruzzesi in collaborazioni con il MiBe, con il quale abbiamo stretto una vera e propria intesa per valorizzare il talento femminile e avvicinare le ragazze al mondo dell'arte. Martedì 30 l'ultimo incontro, co-organizzato con confindustria Chieti Pescara incentrato a finanziare l'arte per far crescere il territorio".

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Lunedi 22 ottobre ore 17,00

DONNE&ARTE in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e del Fidapa, Federazione Donne Arti Professioni e Affari. Un incontro occasione per delineare il ruolo che la donna ha assunto e sta assumendo nel mondo dell'arte con un focus sull'arte come incubatore di opportunità professionali.

Intervengono:

Rena Saluppo, presidente Gruppo 4

Gemma Andreini, presidente Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo e della sezione di Pescara della Fidapa

Arianna Rosica, curatrice e giornalista

Laura Cherubini, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Brera di Milano, critico e curatore

Lucia Spadano, direttore responsabile della Rivista Segno

Carla Ripani, Ceo di Ripani Italiana Pelletteria

Modera la giornalista Rai3 Maria Rosaria La Morgia

Martedi 23 ottobre ore 16,30

L'ARTE AL FEMMINILE NEL MONDO LIQUIDO, inaugurazione ufficiale della Mostra con il professor Vittorio Sgarbi che ha curato anche la prefazione del catalogo della mostra realizzato da Fondazione PescaraAbruzzo ed edito da Ianieri

Intervengono:

Rena Saluppo, presidente Gruppo 4 Postmoderno Liquido

Vittorio Sgarbi, critico d'arte, saggista, politico,opinionista

Marco Alessandrini, sindaco di Pescara

Giovanni Di Iacovo, assessore alla cultura Comune di Pescara

Marialuisa De Santis, storico dell'arte

Modera la giornalista Rete8 Gigliola Edmondo

Venerdì 26 ottobre ore 18,00

#LARTEDELLAPREVENZIONE in collaborazione con la Komen Italia in coincidenza con il mese della prevenzione dei tumori al seno alla scoperta dell'esercizio artistico come fonte di sostegno nelle terapie oncologiche. Un'opera delle artiste del Gruppo 4 verrà donata alla Komen Italia per promuovere progetti e iniziative.

Intervengono:

Rena Saluppo, presidente associazione Gruppo 4

Riccardo Masetti, presidente Komen Italia e direttore del Centro Integrato di Senologia Policlinico Gemelli

Nicoletta Agostini, referente Corso di "Arte per la Terapia" dell'Accademia delle Belle Arti di Roma

Modera il giornalista Tg1 Roberto Chinzari

Sabato 27 ottobre ore 10

PROGETTO MIBE con seminario su Abruzzo, la sua arte e i suoi artisti in collaborazione conil Liceo Artistico Musicale e Coreutico "Misticoni Bellisario" di Pescara e presentazione del concorso pittorico legato alla scuola.

Intervengono:

Sandro Meralangelo, professore di Figura Disegnata Liceo Artistico di Teramo

Rena Saluppo, presidente Gruppo 4 Postmoderno Liquido

Raffaella Cocco, DS Liceo Artistico Mi.Be.

Martedi 30 ottobre ore 17,00

FINANZIARE L'ARTE PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO, evento co-organizzato con Confindustria Chieti-Pescara dove si parlerà di recupero o investimento nell'arte attraverso voce di autorevoli imprenditrici e professioniste del settore. Focus sull'Art bonus, agevolazioni fiscali per incoraggiare il mecenatismo a sostegno del nostro patrimonio culturale e artistico.

Intervengono:

Confindustria Chieti Pescara

Rena Saluppo, presidente Associazione Gruppo 4

Nicola Mattoscio, Fondazione PescaraAbruzzo

Alessandro Di Loreto, Fondazione Aria

Roberto Di Vincenzo, Fondazione Hubruzzo

Iole Nicolai, Studio Tributario della Deloitte

Modera la giornalista Ansa Eleonora Sasso