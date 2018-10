22 ottobre 2018, Museo Vittoria Colonna di Pescara, inaugurazione della mostra di Pittura #donna&arte, Storia di donne che amano l’Arte e l’economia dell’Arte, incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Gruppo 4 il Comune di Pescara, in collaborazione con il Comune di PEscara, assessorato alla cultura, il patrocinio della CPO della Regione Abruzzo, la FIDAPA sezione di Pescara, gli Stati generali delle Donne, l’AMMI e il contributo di imprese locali e la Fondazione PescarAbruzzo.

A presiedere l’incontro Gemma Andreini Presidente della CPO Regionale e della FIDAPA Sezione Pescara, che ha presentato l’evento e le donne al tavolo delle relatrici: Rena Salluppo Presidente del Gruppo4, Arianna Rosica Curatrice e giornalista, Laura Cherubini Docente titolare di Storia dell’arte contemporanea all’accademia di Brera di Milano nonché critica e curatrice di mostre ed eventi, Carla Ripani della CEO di Ripani Italiana Pelletteria di Tortoreto.

L’incontro ha visto le presenti parlare con molta verve dell’arte e delle loro esperienze e soprattutto della condivisione nel vedere e pensare la città di Pescara come una vetrina idonea per la diffusione e conoscenza dell’arte contemporanea.

Interessante l’esperienza di Carla Ripani che ha parlato della sua azienda, sita in Tortoreto, che ha saputo sviluppare rapporti e vendita, dei suoi prodotti di pelletteria, in tutto il mondo. Carla Ripani ha anche parlato di un Museo dell’azienda creato per la storia della pelletteria con esemplari di manifatture in pelle storiche.

Molte le persone che, nonostante la pioggia, hanno partecipato all’evento e che, insieme alle organizzatrici, l’hanno inaugurata e visitata con entusiasmo.

La mostra proseguirà fino al 26 ottobre e vedrà la presenza di vari personaggi tra cui il critico d’arte Vittorio Sgarbi il 23 ottobre.