Alessandro Pepe - Solo Show

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

The Urban Box ospiterà da sabato 15 giugno l'artista francavillese Alessandro Pepe.

Le opere in mostra saranno una selezione del percorso artistico del disegnatore, l'universo figurativo di Alessandro si anima di linee e forme geometriche che passano direttamente dalla sua mente alla sua mano proprio come una sorta di filo descritto appunto dallo strumento che utilizza per creare le sue tavole cioè la CHINA.

La mostra inaugurerà sabato 15 giungo dalle ore 18.00 presso The Urban Box in Via Piave n.99 Pescara.

Evento Facebook:https://www.facebook.com/events/318046039073862/