Museo Cascella, domani sera una visita guidata gratuita

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un appuntamento fisso promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per sottolineare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico e identitario. In occasione dell'edizione 2019, che in tutta Italia offre un ricco calendario di eventi a cura dei numerosissimi luoghi della cultura aderenti alla manifestazione, il Museo Civico “B. Cascella” ha programmato per domani sera, sabato 21 settembre, a partire dalle 20.45, un'apertura serale speciale con visita guidata compresa nel normale prezzo del biglietto d’ingresso (intero 6 euro, ridotto 3 euro).

Sarà così possibile osservare, in una suggestiva visita notturna, le meravigliose opere di pittura, scultura, grafica e fotografia di cinque generazioni di artisti della famiglia Cascella, da Basilio, nato nel 1860, a Matteo Basilé, attualmente tra i più grandi esponenti dell'arte digitale europea.

È consigliata la prenotazione al numero 085.4510026, tutte le informazioni sono presenti anche sul sito www.gentidabruzzo.com.