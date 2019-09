'Laboratori ribelli per piccoli narratori', nasce il progetto 'Macondo Kids'

Programmata sabato 28 settembre, dalle 16.30, l'inaugurazione del progetto “Macondo Kids”, l'area della scuola di scrittura e arti narrative Macondo di Pescara dedicata ai più piccoli (4–13 anni).

Sei percorsi, sei “laboratori ribelli per piccoli narratori”, pensati per avvicinare i più giovani al mondo delle storie e della poesia, per crescere divertendosi, imparando a plasmare il mondo che ci circonda a colpi di fantasia.

I percorsi sono suddivisi in base alle età degli aspiranti narratori e si verrà accompagnati a scoprire dove si annida l'ispirazione in una caccia alle meraviglie del mondo, alla ricerca della propria storia. Presenti anche percorsi bilingue in italiano e inglese, sempre all'insegna del gioco e del divertimento: “Scopriamo le storie” (4–5 anni), “Piccoli Scrittori all'arrembaggio” (6-8 anni), “Capitan Poesia” (6-10 anni), “Storie dal Mondo” (9-10 anni, corso bilingue), “Scrittura Ragazzi” (11-13 anni), “Detective di Storie” (11-13 anni, corso bilingue).

L'evento si terrà nella sede della Scuola Macondo. Per info 370-3525381.