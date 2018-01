Memorie 27 gennaio - Storie da raccontare, storie da regalare

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A seguito dei recenti episodi di cancellazione e offesa della memoria (lapidi profanate, svastiche disegnate sulle scuole dedicate ad Anne Frank, saluti romani a Marzabotto…) Coop Alleanza 3.0 insieme a Librerie.coop ha deciso di promuovere una raccolta di «libri della memoria» – secondo un elenco predefinito – da destinare in seguito, con varie modalità decise dai Consigli di Zona, a scuole/biblioteche pubbliche/o altre realtà, in accordo con le istituzioni locali e le associazioni territoriali.

L’obiettivo dell’iniziativa è di contribuire a contrastare l’ondata d’intolleranza e xenofobia attraverso un’azione di sensibilizzazione e formazione culturale delle comunità.

Presso il centro commerciale Centro d’Abruzzo sarà allestito un banchetto di raccolta presidiato dai soci volontari Coop e/o di associazioni partner (a livello nazionale UCEI, ANPI, ARCI, AUSER e Libera) + altri partner locali.

I clienti/soci saranno invitati a donare uno o più libri fra i 10 selezionati fra le proposte di 10 scrittori che hanno aderito all’iniziativa (Marco Belpoliti, Ermanno Cavazzoni, Nicola Lagioia, Valerio Magrelli, Antonio Faeti, Eraldo Affinati, Simona Vinci, Grazia Verasani, Alessandra Sarchi, Maria Nadotti…) e un libro scelto da Coop Alleanza 3.0

Ecco i titoli:

1) Diario di Anne Frank

2) Se questo è un uomo di Primo Levi

3) I sommersi e i salvati di Primo Levi

4) L'amico ritrovato di Uhlman

5) L'Istruttoria di Weiss

6) Perché gli altri dimenticano di Piazza

7) Auschwitz spiegato a mia figlia di Wieviorka

8) Maus di Spiegelman

9) Una questione privata di Fenoglio

10) L'Isola del tesoro di Stevenson

11) “Il bambino con il pigiama a righe” di John Boyne (stampato in edizione limitata a cura di Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop)

I libri donati da soci e clienti saranno raccolti in un apposito contenitore, etichettati appositamente e regalati poi a scuole/biblioteche pubbliche/o altre realtà da individuare insieme.

La sezione provinciale ANPI di Pescara, insieme con altre associazioni presenti sul territorio – ha dichiarato il segretario Emanuele Mancinelli – aderirà con entusiasmo all’iniziativa, ringraziando al contempo la COOP per il suo impegno in chiave antifascista. La nostra presenza testimonierà l’importanza fondamentale di formare i ragazzi con una buona educazione civica, affinché il giorno della memoria non vada mai dimenticato, anzi perpetuato alle future generazioni.