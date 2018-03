A Pescara nasce Argo - Join in

A PESCARA NASCE ARGO - ASSOCIAZIONE RICERCA GESTIONE ORTICOLTURA

Sabato 31 marzo 2018, il concept store The Urban Box, in collaborazione con il bistrot Limonaia, ospiterà la presentazione dell'iniziativa targata ARGO.

Durante l'evento, per la prima volta, sarà possibile conoscere personalmente i soggetti che popolano l’universo della neonata Associazione.

ARGO di fatto nasce per promuovere nella società una cultura di sviluppo sostenibile, tramite filiere legate all’orticoltura, sperimentando forme alternative di coltivazione, come la canapicoltura, al fine di incentivare l’innovazione tecnologica in questo settore.

L’Associazione punta a far riscoprire alla comunità le tradizioni territoriali, organizzando eventi culturali ed esperienziali di intrattenimento, con la degustazione di prodotti delle filiere locali.

Queste iniziative sono supportate da programmi formativi di respiro storico-artistico e tecnico-scientifico - intesi sia nell’aspetto informativo che pratico - utili all’accrescimento della conoscenza.

Inoltre, tramite la connessione con Enti pubblici o soggetti privati, l’organizzazione intende portare avanti progetti per la rigenerazione paesaggistica di terreni dismessi e la riqualificazione di spazi urbani.

Promuovendo l’attività di ricerca scientifica, l’Associazione mira a sensibilizzare la comunità su temi legati all’ecosostenibilità dell’evoluzione.

Per chi volesse conoscere nei dettagli le attività di ARGO ed entrare a farne parte, l'invito è per sabato 31 marzo 2018 in Via Piave 99, Pescara.

ARGO - UFFICIO STAMPA

Info e recapiti:

email: argo.comuncazione@gmail.com

fb: https://www.facebook.com/ARGO- 2009971562657156/