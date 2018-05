Filippo Catania nuovo Presidente della FIAB Pescarabici

Cambio al vertice dell’Associazione FIAB Pescarabici.

Dopo il recente rinnovo del consiglio direttivo da parte dell’assemblea dei soci, passato da 7 a 9 elementi, nella seduta di ieri è stato eletto il nuovo presidente dell’associazione nella persona di Filippo Catania che succede a Laura Di Russo.

Filippo Catania è un consulente di marketing, attualmente nel settore turistico, ed è stato responsabile di alcuni settori operativi dell'associazione per la gestione dei soci e i rapporti con la federazione nazionale. “Al vertice di FIAB Pescarabici eredito una importante responsabilità “– dichiara - . “Farò di tutto per mantenere il trend di crescita dei soci maturato in questi anni grazie alla presidenza di Laura Di Russo, mettendo a frutto l'esperienza maturata. Voglio accrescere ulteriormente il livello organizzativo dell’associazione puntando ad un maggiore radicamento di alcune attività ormai consolidate nel tempo: il Tour dei Ponti, che l’anno prossimo giungerà alla sua 10ª edizione; BIMBIMBICI, iniziativa rivolta soprattutto alle scuole primarie; i molti eventi in programma durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile di settembre. Intendo consolidare il rapporto con le altre associazioni della città e ampliare quello con i partner che sono sempre più attenti e vicini alle nostre tematiche. Non sarò da solo ovviamente - aggiunge il neo presidente- “in quanto so di poter contare sul robusto Consiglio Direttivo: con esso affronteremo con decisione i temi politici della gestione della mobilità urbana nella nostra città e in quelle dove abbiamo sezioni attive”

“Un obiettivo importante” conclude Catania “sarà lo sviluppo dell’attività cicloturistica su cui si concentra ormai l’attenzione di operatori economici sempre più attenti al tema della sostenibilità ambientale e del turismo attivo nella nostra regione”.

“Pescarabici ha sempre avuto una conduzione collegiale e condivisa – ha dichiarato Laura Di Russo al momento delle elezioni del rinnovo- ed è giusto che ci sia una ricambio anche al vertice. Siamo un gruppo coeso, anzi una squadra. Pertanto continuerò a lavorare come prima nell’associazione e con me tutti gli amici del direttivo”.

Il Consiglio Direttivo di FIAB Pescarabici, è ora costituito da (in ordine alfabetico): Daniele De Ritis, Laura Di Russo, Francesco Mancini, Carla Martorella, Giancarlo Odoardi, Aristide Ricci, Cinzia Sebastiani, Rosa Trivulzio.