Palio delle Pupe 2018 : in vendita i biglietti della lotteria abbinata alla manifestazione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con l’estate che ormai entra nel vivo, si avvicinano i consueti appuntamenti tradizionali del nostro territorio.

Tra questi troviamo la festa dell'estate e Palio delle Pupe, di Cappelle Sul Tavo, previsti per il prossimo agosto.

In questi giorni sono gia in vendita i biglietti della lotteria utili al finanziamento delle contrade, per la realizzazione dei carri della sfilata e delle pupe che si esibiranno la notte del 15 agosto, al costo di 1€.

Per continuare a leggere l'articolo su collinedoro.net e scoprire il dettaglio dei premi clicca qui